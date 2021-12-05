"Они пытались": Детей Пугачевой и Галкина побили сверстники

Звездная чета допустила промах в воспитании детей Гарри и Лизы. Алла Пугачева и Максим Галкин вогнали в наследников в стресс.

Неизменный ведущий популярного шоу "Лучше всех!" Максим Галкин мастерски умеет мотивировать крошечных вундеркиндов к показательным выступлениям. Мужчина гениально льстит маленьким участникам передачи, восхищаясь их талантами и умениями. Однако действия артиста негативно сказались на его собственных детях, которых он воспитывает вместе с Аллой Пугачевой.

Звездные супруги основали традицию — смотреть передачу "Лучше всех!" всей семьей. В итоге Гарри и Лиза попали в ловушку ревности. Они увидели, как трепетно их родитель благоговеет перед другой малышней. Сверстники из телевизора условно побили звездных детей в борьбе за похвалу Максима Галкина.

Досадное чувство несовершенства повлияло на поведение Гарри и Лизы. Отпрыски надеялись убедить отца, что тоже заслуживают признания. "Они пытались все время встать между мной и экраном, чтобы показывать свои способности", — поделился Максим Галкин. Видимо, ни он, ни Алла Пугачева не выразили детям достаточно одобрения, чтобы те чувствовали себя особенными и любимыми, невзирая на других.

Напомним, Гарри и Лиза учатся во втором классе Первой Московской гимназии. Алла Пугачева и Максим Галкин выкладывают за престижное образование наследников целое состояние. Год обучения родителям ребятишек обходится более чем в три миллиона рублей.