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Шоу-бизнес
"Они пытались": Детей Пугачевой и Галкина побили сверстники

"Они пытались": Детей Пугачевой и Галкина побили сверстники

Звездная чета допустила промах в воспитании детей Гарри и Лизы. Алла Пугачева и Максим Галкин вогнали в наследников в стресс.
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Неизменный ведущий популярного шоу "Лучше всех!" Максим Галкин мастерски умеет мотивировать крошечных вундеркиндов к показательным выступлениям. Мужчина гениально льстит маленьким участникам передачи, восхищаясь их талантами и умениями. Однако действия артиста негативно сказались на его собственных детях, которых он воспитывает вместе с Аллой Пугачевой.

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Звездные супруги основали традицию — смотреть передачу "Лучше всех!" всей семьей. В итоге Гарри и Лиза попали в ловушку ревности. Они увидели, как трепетно их родитель благоговеет перед другой малышней. Сверстники из телевизора условно побили звездных детей в борьбе за похвалу Максима Галкина.

Досадное чувство несовершенства повлияло на поведение Гарри и Лизы. Отпрыски надеялись убедить отца, что тоже заслуживают признания. "Они пытались все время встать между мной и экраном, чтобы показывать свои способности", — поделился Максим Галкин. Видимо, ни он, ни Алла Пугачева не выразили детям достаточно одобрения, чтобы те чувствовали себя особенными и любимыми, невзирая на других.

Напомним, Гарри и Лиза учатся во втором классе Первой Московской гимназии. Алла Пугачева и Максим Галкин выкладывают за престижное образование наследников целое состояние. Год обучения родителям ребятишек обходится более чем в три миллиона рублей.


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Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 5 декабря 2021, 11:38 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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Сияющий Галкин выставил напоказ нелепую Пугачеву

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