Тарасова осудили за лицо алкаша: Трое детей дома

Экс-супруг Ольги Бузовой совсем себя запустил. Дмитрий Тарасов пугает поклонников.

Известный футболист и бывший участник российской сборной Дмитрий Тарасов стал семьянином от слова совсем. Его любимая супруга Анастасия Костенко в конце октября родила третьего ребенка, поэтому забот у спортсмена невпроворот.

Теперь у мужчины сразу несколько ответственных задач. Ему надо зарабатывать деньги на детей, окончательно не похоронить футбольные возможности, достойно ублажать жену и поддерживать себя в тонусе. В круговороте сложных задач Дмитрий Тарасов плюнул на свою красоту.

Фанаты спортсмена начали бить тревогу. Они предположили, что чемпион увлекается спиртными напитками, поскольку выглядит в кадре неопрятным, лохматым и опухшим. Дмитрий Тарасов получил вопросы о своей внешности в личные сообщения. Вследствие едкого осуждения он поспешил объяснить ситуацию.

"Все такие внимательные. Меня спрашивают, что я такой помятый, типа бухал вчера? Просто трое детей дома, они плохо спят в последнее время", — оправдался многодетный родитель.

Футболист заявил, что не видит в своем неприглядном облике ничего ужасного. Лицо алкаша его не тревожит. Примечательно, что высказывался Дмитрий Тарасов на камеру, лишний раз подтвердив свою неприглядность.

Напомним, ранее Дмитрий Тарасов неоднократно обвинял в алкоголизме Ольгу Бузову. "Меньше пить надо", — выражался спортсмен.