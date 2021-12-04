50-летняя Федункив омолодилась ради мужа-красавца

Вышедшая замуж за молодого красавца Марина Федункив решила преобразиться.

В этом году 50-летняя российская актриса Марина Федункив и 37-летний итальянский бизнесмен Стефано Маджи связали себя узами брака. Звезда сериала "Реальные пацаны" рассказывала: такой счастливой, как сейчас, она раньше не была. Очевидно, знаменитость стремится соответствовать молодому мужу, поэтому решила обратиться к врачу-косметологу.

Лицо Федункив заметно изменилось без хирургического вмешательства. Косметолог, к которому обратилась актриса, рассказал, что была проделала дренажная мезотерапия, направленная на выведение лишней воды и уменьшение кончика носа. У Марины выровнялся рельеф лица, уменьшились носогубные складки и морщины.

Также косметолог показал, какой актриса была до процедур и какой стала после. Интернет-пользователи обратили внимание, что Федункив теперь выглядит как минимум на пять лет моложе. "Вот это преображение!", "Очень здорово", – пишут люди в Сети.

Напомним, не так давно Марина Федункив запела. Она выпустила порядка 10 композиций. Свое мнение насчет современной актерской песни высказывал музыкальный критик Сергей Соседов. Он отметил, что ни один артист из ныне живущих не сможет возродить этот жанр и сравниться с Людмилой Гурченко или Андреем Мироновым.