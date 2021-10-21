Соседов дал под дых внезапно запевшей Федункив

Сергей Соседов высказал свое мнение о массовом переходе в певцы актеров и юмористов.

В последнее время свои вокальные данные решили продемонстрировать многие знаменитости, прежде не имевшие отношения к музыке. Можно сказать, что это стало некой модой. Например, недавно свой трек выпустила звезда Comedy Woman Марина Федункив. Именно эту песню Сергей Соседов еще не слышал, однако в целом тенденция музыкальному критику вполне ясна.

В комментарии Пятому каналу Соседов дал понять, что ничего особенного от таких звезд он не ждет. Ни Марина Федункив ни другие ее коллеги не смогут возродить жанр актерской песни и даже не сравнятся с такими яркими представителями этого жанра, как Андрей Миронов или Людмила Гурченко. Эти артисты не просто пели, но и активно задействовали на сцене свои актерские навыки.

"Таких актеров нет и больше не будет," – подчеркнул Соседов, дав под дых внезапно запевшим селебрити.

Музыкальный критик однозначно дал понять, что его самого такое современное творчество не интересует, хотя и допустил, что у публики может быть другое мнение на сей счет. В связи с этим мужчина попытался проявить некое снисхождение к комикам и актерам, перевоплотившимся в исполнителей.

"Многие актеры, шоумены и "шоувумены" выпускают клипы и поют. Да ради бога, пусть поют," – согласился критик.

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