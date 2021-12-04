Топурия ошеломила народ фигурой после родов

Старшая дочь Кети Топурии появилась на свет еще шесть лет назад. Младшего сына певица родила меньше года назад. Однако по фигуре женщине этого вовсе не скажешь. Сегодня знаменитость поделилась в своем инстаграм-аккаунте кадрами, на которых хорошо видны все ее формы, и просто ошеломила народ.
Кети Топурия облачилась в силуэтное ярко-красное платье с открытыми плечами, с дерзкими вырезами на животе и высоким разрезом на ноге – вплоть до самого бедра. Откровенный наряд собственной марки позволил Кети продемонстрировать публике свою идеальную фигуру – даже после вторых родов женщина обладает тонкой талией и плоским животом.
Поклонники певицы пришли в настоящий восторг и от стильного наряда звезды, и от ее безупречных форм. В комментариях фанаты буквально завалили знаменитость комплиментами.
"Какая красивая, платье шикарное" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Ой как стильно и красиво! Потрясающая девушка!", "Неповторимая красавица!!!! Так держать!!!!!", "Королева", "Шикарная фигура у вас," – написали восторженные фолловеры.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что личное фото Кети Топурии с возлюбленным произвело фурор. Многие до сих пор не могут поверить, что певице уже 35 лет.