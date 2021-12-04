Заведенная Каменских уединилась в странном наряде

Сегодня жена Потапа поделилась в своем инстаграм-аккаунте видеозаписью со своими зажигательными танцами. Для видео брюнетка облачилась в странный наряд, состоящий из зеленого атласного костюма с пышными белыми перьями и выглядывающего из-под него топа со стразами. Волосы Настя Каменских собрала в высокий пучок, а губы накрасила ярко-красной помадой.
Принарядившись таким образом, артистка уединилась перед камерой и исполнила заводной танец под песню одной из популярных американских групп. Заведенная Каменских призналась, что сегодня ей хочется танцевать – такое уж настроение.
Фолловеры звезды отметили, что женщина прекрасно двигается и поднимает своими танцами настроение окружающим. В комментариях фанаты оставили веселой певице множество комплиментов.
"Обворожительная" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Вы классно двигаетесь в такт музыки", "Очень ярко и красиво", "Какая Вы классная, Потапу повезло!!!", "Необыкновенная харизма", "Настя, ты супер!, Время не властно над тобой!!!" – написали пользователи.
Стоит отметить, что жена Потапа далеко не всегда собирает под своими фото и видео одни лишь восторженные отзывы. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Настя Каменских взбесила россиян похабным видом.