Марк Тишман поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

В своем обращении к россиянам певец затронул самую "наболевшую тему".

Российский певец, композитор и ведущий Марк Тишман записал для читателей "Дни.ру" свое поздравление с Новым годом – 2022. Артист постарался передать чувства и чаяния, которые наверняка разделяет большинство жителей страны.

Тишман пожелал россиянам снятия всех ограничений, введенных властями из-за пандемии коронавируса COVID-19, чтобы все смогли свободно передвигаться, посещать различные мероприятия, такие как концерты и спектакли. Артист пожелал людям здоровья и возможности быть близко с теми, с кем хочется быть близкими

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"Я желаю всем вам чтобы все ограничения, все социальные дистанции остались в прошлом. Чтобы мы могли путешествовать, ездить, ходить на концерты, спектакли. <...> И самое главное – берегите себя и близких!", – сказал 42-летний исполнитель.

Также Марк Тишман выразил уверенность, что грядущий 2022 год будет удачным, поскольку он сам родился 22 числа.

"Я приношу вам удачу!", – заверил певец.

Поздравление с Новым годом от Марка Тишмана не случайно было связано с пандемией: из-за ограничений на проведение концертов и различных шоу она ударила не только по здоровью, но и по финансам звезд шоу-бизнеса. По иронии Марку спустя много лет вновь пришлось устроиться на работу официантом, правда лишь на время благотворительной акции. Он встречал гостей, консультировал их по меню и приносил блюда.