Первый канал угодил в скандал из-за провокаций Пентагона
Эфир авторской программы Владимира Познера просто перенесли. В ней известный журналист взял интервью у экс-министра обороны США. Уильям Перри возглавлял Пентагон в 1994-1997 годах, в первый президентский срок Билла Клинтона.
"Руководство Первого канала сочло, что с учетом бомбардировки и обвинений в использовании химоружия режимом Асада эта программа будет звучать диссонансом. Она выйдет в эфир, но позже", – написал на своем сайте Познер. Журналист уточнил, что это сообщение для тех, кто интересуется, почему анонсированная передача не появилась на экранах 9 апреля.
Обстановка в Сирии обострилась 6 апреля, когда правительственные войска приступили к освобождению одного из пригородов Дамаска – Думы. Западные агентства сообщили, что мирных жителей, якобы, атаковали химическим оружием. Как обычно, никаких доказательств, кроме постановочных видеосюжетов от известных "Белых касок", представлено не было.
Тем не менее, госдепартамент США обвинил в возможной химической атаке не только официальный Дамаск, но и Россию. В российским оборонном ведомстве все обвинения отвергли. Российские специалисты исследовали место предполагаемой атаки и никаких следов применения химоружия не обнаружили.
Противостояние продолжилось на заседании Совета Безопасности ООН, где российский представитель Василий Небензя заявил о "хамском" отношении Вашингтона, какого не наблюдалось даже в годы холодной войны и о сознательной провокации. Представитель США в ответ сообщила, что Америка оставляет за собой право на любые действия – даже без санкции Совбеза.
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