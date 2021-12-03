"Проиграл все деньги": Алчный Галкин спустил в казино целое состояние

В новом шоу "Блеф" Максим Галкин поделился тайными событиями из прошлого. Будучи юношей, артист поддался соблазну и промотал семейные деньги в казино. Ради азартных игр, он не раз потрошил семейную заначку и в итоге подставил близких.
Заядлый игрок действовал по заранее уготованному плану: он брал деньги родни, которые были припасены "на черный день", потом отыгрывался за счет них и возвращал сумму на место. Но однажды Максим Галкин просчитался и остался без копейки.
В тот роковой день он забрал из заветной заначки абсолютно все финансы, рассчитывая на удачу и личный опыт. Он спустил последние сбережения, а продолжать игру, чтобы восполнить ущерб, было не на что. Максим Галкин с треском провалился.
"Я пришел домой, сознался, что проиграл все деньги — родителей, бабушкины..." — поделился воспоминаниями артист. Мужчина даже назвал сумму, которая утекла из семейной казны. Это были две тысячи долларов, что по тем временам означало целое состояние.
Максим Галкин не остался безнаказанным за досадную промашку. Стало необходимо оперативно действовать. Во-первых, он поставил крест на азартных играх. Во-вторых, ему пришлось работать. Вырученные честным трудом деньги юморист вернул пострадавшей родне.