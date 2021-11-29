"Спасибо, папаша!": сын нахамил Галкину за столом

Максим Галкин поделился с поклонниками в "Сторис" своего микроблога роликом семейного завтрака.

Юморист любит показывать в соцсетях, чем занимаются их с Аллой Пугачевой дети. На сей раз он продемонстрировал, что утром едят восьмилетние Лиза и Гарри. Однако постоянное участие в съемках для инстаграм-аккаунта звездного отца не понравилось сыну.

Максим Галкин пожелал наследнику приятного аппетита, а тот недовольно ответил: "Спасибо, папаша!". Было видно, что мальчик не хочет, чтобы его снимали за приемом пищи.

Телеведущий спросил у Гарри, знает ли он, что такое перловка. При этом он заявил, что в детстве по утрам ел именно ее. На это сын заявил, что отец занимается приготовлением завтрака, поэтому ему лучше знать. А вот его сестра с готовностью ответила родителю, что это очень вкусная каша.

Гарри не понравилось, что ему задают очевидные вопросы. Он заявил, что знал, что такое перловка. "Мог бы и не спрашивать", – нахамил отцу ребенок.

Напомним, ранее народ вновь заговорил о якобы готовящемся разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Домыслы о раздоре звездной пары ходят в Сети и СМИ на протяжении не одного года, но, несмотря на это, 72-летняя певица и 45-летний юморист счастливы вместе.

