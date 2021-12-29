Олег и Родион Газмановы поздравили читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

За несколько дней до Нового года Олег и Родион Газмановы поздравили читателей "Дни.ру".

В этом году в семье Олега Газманова случилось радостное событие. Не так давно дочь музыканта отмечала совершеннолетие. Артист и его супруга преподнесли Марианне на день рождения трогательный подарок – щенка породы мальтипу. Газманов похвастался новым членом семьи в личном блоге, гордо отметив, что теперь малыш по кличке Симба – его младшенький.

Для Родиона Газманова год был запоминающимся. Например, артист принял участие в шоу "Фактор страха". Он не побоялся проверить себя на прочность, однако не обошлось без неприятностей. Во время одного из испытаний певца поразил рак! По условиям конкурса Газманов должен был пронести членистоногое животное во рту, и оно расцарапало ему клешнями небо и язык.

Олег и Родион Газманов обратились к читателям "Дни.ру" и пожелали всем в наступающем году улыбаться и быть счастливыми. Кажется, музыканты даже слегка волновались – впрочем, разве что самую малость.

"С новым, новым годом, с новым, новым счастьем", – сказали артисты.