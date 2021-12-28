Диана Гурцкая поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

В преддверии Нового года Диана Гурцкая приготовила персональное поздравление для наших читателей.

В уходящем году Диана Гурцкая не слишком часто появлялась на страницах светской хроники. Певица предпочитала больше заниматься своей семьей, нежели посещением звездных мероприятий. В этом году большие перемены произошли в жизни сына артистки – Константина, и Диана Гурцкая за него очень переживала.

Подросший наследник певицы бросил общеобразовательную школу и решил посвятить свою жизнь музыке. Мальчик самостоятельно поступил в музыкальное училище имени Гнесиных. От помощи своей звездной матери он при этом отказался.

Возникали в этом году и некоторые проблемы у фонда "По зову сердца", одним из попечителей которого является Гурцкая. В Сети появились слухи о больших долгах организации, впрочем, позже певица эту информацию опровергла.

Летом артистке исполнилось 43 года. В День рождения звезду буквально довели до слез, и Диана Гурцкая в очередной раз поняла, что не зря живет на свете.

Накануне главного праздника в году Диана Гурцкая записала видеопоздравление для читателей "Дни.ру". Артистка от души пожелала всем нам всего самого наилучшего. Знаменитость отметила, как важно сегодня, чтобы у всех нас были мир и добро.

"Будьте счастливы, берегите себя," – заявила Диана Гурцкая, обращаясь к нашим читателям.