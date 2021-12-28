"Смотри, я без трусиков": Успенская выдала известному артисту эротический сюрприз

Артистка поддалась соблазну без нижнего белья. Любовь Успенская оказалась проворнее молодых девушек.

67-летняя Любовь Успенская не готова покоряться старости и приближающейся смерти. С возрастом светская львица стала более раскованной и настойчивой в отношении мужчин. Звезда увеличила ягодицы, и теперь уверенно применяет женские чары, повально покоряя потенциальных женихов.

Известный артист комедийного жанра Тимур Батрутдинов рассказал, как однажды певица выдала ему эротический сюрприз. Это случилось, когда они вместе работали на съемках видеопроекта.

Тимур Батрутдинов был ведущим, а Любовь Успенская его гостьей. Звезда не стала ходить вокруг да около, и неожиданно обескуражила мужчину интимным предложением. "Смотри, я без трусиков", — обратилась к шоумену вокалистка.

Артист подыграл нескромной особе, хотя по сути годится ей в сыновья. Любовь Успенская старше его на 24 года. Тимур Батрутдинов в шутку отодвинул пояс брюк и ответил коварной соблазнительнице. "Любовь, вы прекрасны. И в трусиках, и без", — выразился мужчина.



Отметим, что Тимур Батрутдинов завидный холостяк, Любовь Успенская неслучайно взяла его в оборот. К нему подбивают клинья многие одинокие дамы из мира шоу-бизнеса. Даже Ольга Бузова демонстративно вешается ему на шею, порождая слухи о тайном романе. Потому что на десять девчонок по статистике девять ребят.