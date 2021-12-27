"Ненавидит": Разъяренная Пугачева обложила матом коллегу

Программа "Судьба человека" раскрывает секреты звезд на всю страну и показывает их неприглядные стороны. Недавно участником шоу стал Вениамин Смехов, который поведал щекотливую историю о певице с большой буквы — Алле Пугачевой. Стало известно, с кем Примадонна конфликтовала в 80-е годы прошлого века.
Противником звезды был гениальный Булат Окуджава. Артисты поссорились на почве профессиональной деятельности. "Алла сказала, что Окуджава ее ненавидит, потому что она какую-то строчку Мандельштама неправильно исполнила в своей песне", — вспомнил Вениамин Смехов разговор минувших лет.
Однажды родные барда захотели снять кино в честь его дня рождения. К процессу создания кино задумали подключить и знаменитостей. Вениамину Смехову дали задание обратиться к Алле Пугачевой, чтобы она промолвила в кадре добрые речи про Булата Окуджаву.
Актер совершил звонок Примадонне по телефону, и был шокирован ее реакцией. Как только артистка услышала запрос, сразу пришла в ярость. Она обложила коллегу матом и пожалела, что взяла трубку.
Но путем уговоров Алла Пугачева все же решилась сняться в картине и даже спела на камеру свой шлягер. Булат Окуджава совсем не ожидал увидеть ее в фильме и очень удивился такому сюрпризу.