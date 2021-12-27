Пелагея спонсирует ребенка экс-любовницы бывшего мужа

Недавно суд обязал Ивана Телегина выплачивать алименты бывшей возлюбленной.

Хоккеист Иван Телегин и модель Евгения Ноур были счастливы вместе около трех лет. Пара ждала ребенка, однако на последних месяцах беременности Иван расстался с любовницей. Как известно, спортсмен не рвался общаться с сыном. Видел он его лишь после рождения, когда мальчику было несколько недель. Более того, отец даже не помогал особо ребенку финансово. Сначала присылал небольшие суммы, а потом и вовсе прекратил обеспечивание.

Проблемы начались во время пандемии коронавируса, из-за которой модель потеряла работу в фитнес-клубе. Тогда ситуация совсем ухудшилась, ведь денег на сына практически не было. Тогда женщина обратилась в вышестоящие инстанции, чтобы признать Телегина отцом своего ребенка и заставить его платить алименты. Евгении повезло, суд частично удовлетворил ее иск. Так, Иван теперь должен отдавать сыну одну шестую своего заработка.

Интересно, что Ноур изначально просила больше, однако суд отказал. Дело в том, что спортсмен уже отсылает двадцать пять процентов дочери Таисии, которая родилась от певицы Пелагеи. Удивительно, но сама артистка поддерживает экс-возлюбленную бывшего мужа и даже помогает их общему сыну. Так, она даже дарит мальчику подарки и спонсирует финансово.