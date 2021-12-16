Две черные розы: псих выследил Марию Миронову

Душевнобольной мужчина донимал актрису Марию Миронову.

Звезда кино и сериалов Мария Миронова рассказала, что однажды ее выследил псих. Неизвестный мужчина постоянно приходил в театр, где репетировала актриса. Незнакомец заявлялся не с пустыми руками – он оставлял Мироновой леденящие душу послания, а также две черные розы в белой рамке.

До смерти перепуганная Мария обратилась с заявлением в полицию. Стражи порядка нашли назойливого поклонника знаменитости. Выяснилось, что Миронову преследовал душевнобольной. Мужчина состоял на учете в психдиспансере и много раз был госпитализирован с обострениями. Неизвестный рассказывал небылицы о Марии Мироновой и приписывал себе различные связанные с ней "подвиги".

Более того, незадолго до произошедшего с Мироновой, недалеко от интерната, где проживал этот человек, произошла серия страшных убийств. Актриса не знает, причастен ли ее преследователь к этим преступлениям, однако за собственную жизнь испугалась. Марии даже пришлось нанять личную охрану.

Человека, который лишил ее покоя, Мария Миронова видела в лицо лишь однажды. По словам артистки, незнакомец был похож на знаменитого душегуба Чикатило.

Спустя время неизвестный исчез из жизни звезды кино и сериалов. Мария постаралась забыть о случившемся как о страшном сне.