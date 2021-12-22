Уволенный из фирмы Мироновой молодой муж получит половину при разводе

Звезда кино и сериалов Мария Миронова тщательно скрывает личность нынешнего супруга. Поговаривают, что артистка стесняется возраста избранника – муж моложе ее на 19 лет. Называют сплетники и имя предполагаемого супруга знаменитости – Андрей Сорока.
Теперь Марию Миронову подозревают в разводе с мужем. Поводом для появления домыслов стало увольнение Андрея Сороки с должности генерального директора фирмы, часть которой принадлежит актрисе. Дескать, подобные перемены могут свидетельствовать о разладе в семье. Напомним, Миронова является одним из учредителей компании по производству сладостей "Миро Нова Свит Арт".
О том, что причина смены руководства может лежать в личной плоскости, говорит и юрист Михаил Алексеев. Такие ситуации, по словам эксперта, в бизнесе не редкость. Бывшие возлюбленные не хотят видеть друг друга, поэтому прекращают и рабочие отношения в том числе.
Впрочем, уход артиста Сороки с руководящего поста может означать подготовку к ликвидации организации. Не исключено, что проект оказался убыточным, поэтому его решили закрыть.
Кроме того, Андрея Сороку могли посадить на должность генерального директора на время регистрации компании. Теперь актриса и ее партнер, который, к слову, владеет 55% компании, начнут поиск опытного менеджера и именно он возьмет на себя риски, связанные с производством пищевых продуктов.
В любом случае, говорит Михаил Алексеев, Андрею Сороке не о чем переживать. Если его брак с Марией Мироновой заключен официально, то при разводе он сможет претендовать на половину компании. Помешать Сороке оттяпать часть бизнеса может только брачный договор.