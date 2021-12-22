Мотающий срок Ефремов влез в крупные долги: Больше годовой зарплаты

Заключенный Михаил Ефремов оказался в трудном финансовом положении.

Желанные гонорары и завидная прибыль остались в прошлом для нарушившего закон артиста. Теперь Михаил Ефремов берет не харизмой, а скоростью, качеством и примерным поведением. Свет софитов и театральные подмостки ему заменила швейная машинка. Мотая срок, актер трудится на производстве — вставляет в молнии застежки.

Много за труд заключенного не платят — в месяц за выполнение нормы выходит примерно пять тысяч рублей. В течение года Михаил Ефремов несколько раз приостанавливал работу из-за этапирования в Москву, поэтому возможный максимум заработать вряд ли сумел.

При этом стало известно, что у артиста накопились долги. Они достаточно крупные с учетом его нынешних привилегий. По данным Mash, налоговая трясет с мужчины 118 тысяч рублей. Это гораздо больше годовой зарплаты Михаила Ефремова в тюрьме, но делать нечего. Закон есть закон.

А еще несколько лет назад актер купался в лучах славы и заключал многомиллионные контракты. Сорвать большой куш не составляло труда. Даже банальное выступление звезды на сцене оценивалось в сумму более ста тысяч. Михаил Ефремов — показательный пример того, что нет ничего постоянного. Страшная авария забрала у него не только стабильный достаток, но и самое главное — свободу.