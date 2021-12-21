Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Нарожала детей Максакову, оставила тяжелобольного отца: как живет дочь Валентина Юдашкина
"Вонь, грязь, сломанные окна": Садальский раскрыл правду о жизни известной актрисы
Запретил показывать себя, закрутил роман с молоденькой ассистенткой: что известно о муже-невидимке Малышевой
"Тормознутого" сына Королевой подняли на смех: Мамуля везде за собой таскает
партнеры
Вторник
21 декабря
Лента новостей
19:48
Моча в ванне, воровство и спиртное: Как живет беспризорный сын Кравец
19:36
Полиция поймала двоих подозреваемых в убийстве мужчины в Химках
18:53
"Скандал года": Успенская вмазала нахальной Бузовой прямо на сцене
18:52
Сябитова заговорила о мучениях после аборта
18:19
Полиция пытается наказать ожаловавшуюся Путину пермячку
18:15
Меган Маркл готовится к третьему ребенку: Арчи просил маленького братика
18:15
"Что-то приуныл...": почти голая звезда ситкомов стыдливо прикрыла пах тазиком
17:59
В Москве жестоко избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева
17:41
Привет из "помойки": Осквернившей "Гардемарины, вперед!" звезде дали смачную оплеуху
17:29
"Они все испортили музыкой": зрители обсуждают новые серии "Сватов"
16:54
"Трудно дышать": Заворотнюк сделала душераздирающее заявление
16:41
"Домогается": Лазарев поддался искушению под страстным напором Топалова
16:36
У потерявшей зубы и волосы звезды сериала "Татьянин день" родился сын
16:07
Мама дорогая: в сухонькой старушке рядом с цветущим Шифриным не сразу признали Васильеву без грима
15:50
Пережившая расставание Галич рассказала о незавидной участи разведенки
15:45
Дебют в 60, травля и интриги: что известно о звезде сериала "Знахарь" Валерии Гришко
15:35
Россия сделала предупреждение США по гарантиям безопасности: Жесткое требование
15:34
"Я покраснел": Внучка Боярского обнажила пикантные выпуклости
15:27
Объем транзитного грузопотока по Севморпути вырос на 59%
15:16
Лазарев встал грудью за Тарасова после насмешек Бузовой: Как мужчина за мужчину
15:15
Оприходовал юную красавицу и завел еще двоих детей: что стало со звездой "Папиных дочек" Леоновым
15:12
"Если положите там, встану и уйду": озвучено странное требование умирающего Соловьева
15:02
"Мы с Ларкой споемся": заговорившую о сглазе Гузееву вывели на чистую воду
14:42
"Сжимал Загитову, как губку": женатый Ягудин проговорился о тайне "Ледникового периода"
14:40
"Жива": Тарасова вышла на связь после слухов о тяжелой болезни
14:40
Какая нежность: бросившего Бузову Тарасова засняли во время близости с Басковым
14:40
"Пороки развития": Беременная дочь Турецкого трясется от ужаса после УЗИ
14:16
Стриженова публично взвыла из-за Цискаридзе: Горе, горе!
14:05
"Наши пути разошлись": оскандалившийся Кокорин расстался с женой
13:56
Заделал ребенка, бросил ради Бузовой и перестал платить алименты: что стало с первой женой Тарасова
13:56
"Эта штука была самым желанным подарком": Газманов показал детские забавы
13:55
Состояние тяжелое: Изувеченная в пожаре Хлебникова никак не вырвется из больницы
13:35
Облитая исподтишка фекалиями звезда "Универа" Самбурская плюнула в Дробыша
13:24
Редкие встречи и эротические фото: 50-летняя Федункив раскрыла детали брака с юным итальянцем
13:22
"Двухтонная балка не должна падать на актеров": скандал в Большом театре получил продолжение
12:59
"За что?": Шутника Урганта внезапно удалили с Первого канала
12:58
"Зачем эти трусы, без них бы вышла": Орбакайте обсмеяли за нелепый образ
12:57
Сердечно-сосудистая система и печень: Что творится с Пригожиным после резкого похудения
12:40
Ошеломившая народ звезда "Сватов" Железняк сделала заявление
12:36
"Все в одном флаконе": по изорванной Успенской прошлись
12:35
"Держусь изо всех сил": мечтающий о деньгах Пригожин усох на глазах
12:26
Обнародованы снимки нового штамма коронавируса "омикрон"
12:24
Миллионы за видео: Собчак влетела на круглою сумму из-за ролика на ютубе
12:09
Число новых случаев коронавируса в России достигло 25 907
12:03
Звезда "Тайн следствия" Ковальчук о любовном треугольнике: Такой замечательный парень
11:53
Самоуверенную Бузову затравили после публичной оплеухи Тарасову: Давно переварил и выблевал
11:52
Пережившая тяжелую болезнь Фрейндлих взялась за старое
11:51
Кому нельзя находиться на морозе: врач поделился мнением
11:30
"Классический недотрах": Боня заявила о проблемах Бородиной в постели
11:26
СМИ: Три человека пострадали в ДТП с губернатором Кемеровской области
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дети дали пинка под зад Марии Максаковой: Вышвырнули из дома
Обида на отца, сбежавшая жена и жизнь в Монако: что стало с единственным сыном Юрия Никулина
Жена машущего с галерки Тарасова осадила Бузову
"Он кукловод": Что творится между Киркоровым и Муцениеце
Первая встреча после развода: Бузова публично пнула подлого Тарасова
"Очередная отвратительная манипуляция": Шепелев взорвался из-за обвинений в сексуальном насилии
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Моча в ванне, воровство и спиртное: Как живет беспризорный сын Кравец

Моча в ванне, воровство и спиртное: Как живет беспризорный сын Кравец

Светская львица Алена Кравец нашла брошенного сына. Первый канал показал жилье несчастного парня.
прочитано 34 раза

Будучи совсем молодой и неопытной, артистка Алена Кравец невольно забеременела и старалась помешать ребенку появиться на свет. Выяснилось, что звезда пила молоко с йодом и сдавливала живот корсетом. Однако малыш все-таки родился. Теледива отказалась от него в роддоме и продолжила жить в свое удовольствие.

ПО ТЕМЕ

"Минимум табу и максимум секса": Кравец о безумной оргии с участием развратных звезд

С тех пор прошел 21 год, и певица была уверена, что ее дитя умерло. Однако спустя время, нашелся беспризорный парень Михаил, который считает звезду своей матерью. Юноша едва сводит концы с концами на маленькую зарплату за работу в магазине спиртного.

Предполагаемый сын Алены Кравец рассказал, что в прошлом грешил воровством, но теперь обходится без нарушения закона. Однако жизнь Михаила далеко не идеальна. Обратившись на телевидение, он показал условия существования в скромной квартире.

Дома у парня нет электричества, растут долги за ЖКХ. Питаться приходилось далеко не изысканной пищей, а дешевыми полуфабрикатами, чтобы экономить. "Ничего не работает, в ванную я вообще не суюсь", — поделился бедняга. Выяснилось, что туалет у него сломан, поэтому жидкие экскременты сливаются в ванну — больше справлять нужду некуда.

Увидев запись из квартиры Михаила, Алена Кравец состроила гримасу. Светской львице было неприятно наблюдать за нищенской обстановкой, которая царит дома у 21-летнего парня.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Алена Кравец. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 21 декабря 2021, 19:48 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые красивые сыновья российских знаменитостей

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Мама дорогая: в сухонькой старушке рядом с цветущим Шифриным не сразу признали Васильеву без грима

Без слез не глянешь
Шоу-бизнес

Редкие встречи и эротические фото: 50-летняя Федункив раскрыла детали брака с юным итальянцем

Артистка отказывается учить язык
Шоу-бизнес

Успех под псевдонимом мужа, новый любовник, затравленный сын: что стало с вдовой Михаила Круга

Ирина Круг овдовела уже в 26 лет
Шоу-бизнес

Привет из "помойки": Осквернившей "Гардемарины, вперед!" звезде дали смачную оплеуху

Новый поворот в скандале

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года
Какие знаки зодиака получат повышение в 2022 году
Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году
Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Здоровье

Обнародованы снимки нового штамма коронавируса "омикрон"
Число новых случаев коронавируса в России достигло 25 907
За сутки в России насчитали 27 022 заболевших ковидом человек
Новое открытие ученых: омикрон-штамм коронавируса повышает риск повторного заражения

Спорт

В Москве жестоко избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева
"Сжимал Загитову, как губку": женатый Ягудин проговорился о тайне "Ледникового периода"
Кабаеву уличили в нарушении правил на собственном турнире
Миллионы за прокат: назван гонорар мужа больной Заворотнюк

Регионы

Подмосковная полиция изъяла килограмм наркотиков у жителя Самарской области
Ледокол "Арктика" взял под проводку караван до порта Певек
В Подмосковье поймали похитителя канализационных люков
В Орловской области на стройке нашли скелеты троих детей
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+