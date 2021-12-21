Моча в ванне, воровство и спиртное: Как живет беспризорный сын Кравец

Будучи совсем молодой и неопытной, артистка Алена Кравец невольно забеременела и старалась помешать ребенку появиться на свет. Выяснилось, что звезда пила молоко с йодом и сдавливала живот корсетом. Однако малыш все-таки родился. Теледива отказалась от него в роддоме и продолжила жить в свое удовольствие.
С тех пор прошел 21 год, и певица была уверена, что ее дитя умерло. Однако спустя время, нашелся беспризорный парень Михаил, который считает звезду своей матерью. Юноша едва сводит концы с концами на маленькую зарплату за работу в магазине спиртного.
Предполагаемый сын Алены Кравец рассказал, что в прошлом грешил воровством, но теперь обходится без нарушения закона. Однако жизнь Михаила далеко не идеальна. Обратившись на телевидение, он показал условия существования в скромной квартире.
Дома у парня нет электричества, растут долги за ЖКХ. Питаться приходилось далеко не изысканной пищей, а дешевыми полуфабрикатами, чтобы экономить. "Ничего не работает, в ванную я вообще не суюсь", — поделился бедняга. Выяснилось, что туалет у него сломан, поэтому жидкие экскременты сливаются в ванну — больше справлять нужду некуда.
Увидев запись из квартиры Михаила, Алена Кравец состроила гримасу. Светской львице было неприятно наблюдать за нищенской обстановкой, которая царит дома у 21-летнего парня.