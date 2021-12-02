Трамп сунул нос в отношения Маркл и Гарри: Принца используют

Бывший президент США Дональд Трамп дал расширенное интервью, в котором ответил на вопрос об отношении к королевской семье Великобритании.
Он отметил, что Елизавета II для него "великая женщина". Политики имели личные переговоры дважды за время правления – в 2018 и 2019 годах. Тогда Трамп прилетал в Великобританию.
А вот о Меган Маркл он не смог сказать ничего хорошего. Трамп обвинил ее в неуважении к королеве Великобритании. По мнению политика, актриса разрушила отношения принца Гарри с его семьей.
Все началось с того, что Меган Маркл вывалила на всеобщее обозрение нелицеприятные подробности о царивших в Букингемском дворце порядках, хотя могла бы этого не делать, ведь у каждой семьи есть свои скелеты в шкафу. Все это, по мнению Трампа, расстраивает королеву.
Трамп добавил, что никогда не был фанатом Меган Маркл, К слову, герцогиня тоже не скрывала своего пренебрежительного отношения к Трампу. Она даже называла его женоненавистником.
"Гарри ужасно используют и когда-нибудь он об этом пожалеет", – заявил Трамп в интервью GB News.
Напомним, скандал вокруг королевской семьи начался после интервью Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. Она заявила, что члены королевской семьи переживают из-за того, какого цвета будет кожа у ее и принца Гарри детей.