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Шоу-бизнес
Трамп сунул нос в отношения Маркл и Гарри: Принца используют

Трамп сунул нос в отношения Маркл и Гарри: Принца используют

Дональд Трамп считает, что Меган Маркл унизительно отнеслась к королеве.
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Бывший президент США Дональд Трамп дал расширенное интервью, в котором ответил на вопрос об отношении к королевской семье Великобритании.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Он отметил, что Елизавета II для него "великая женщина". Политики имели личные переговоры дважды за время правления – в 2018 и 2019 годах. Тогда Трамп прилетал в Великобританию.

А вот о Меган Маркл он не смог сказать ничего хорошего. Трамп обвинил ее в неуважении к королеве Великобритании. По мнению политика, актриса разрушила отношения принца Гарри с его семьей.

Все началось с того, что Меган Маркл вывалила на всеобщее обозрение нелицеприятные подробности о царивших в Букингемском дворце порядках, хотя могла бы этого не делать, ведь у каждой семьи есть свои скелеты в шкафу. Все это, по мнению Трампа, расстраивает королеву.

Трамп добавил, что никогда не был фанатом Меган Маркл, К слову, герцогиня тоже не скрывала своего пренебрежительного отношения к Трампу. Она даже называла его женоненавистником.

"Гарри ужасно используют и когда-нибудь он об этом пожалеет", – заявил Трамп в интервью GB News.

Напомним, скандал вокруг королевской семьи начался после интервью Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. Она заявила, что члены королевской семьи переживают из-за того, какого цвета будет кожа у ее и принца Гарри детей.

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Фото: Giada Papini / EuropaNewswire / www.globallookpress.com
Автор: 2 декабря 2021, 06:24 Источник: GB News ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Двойник Маркл показала роскошные формы

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