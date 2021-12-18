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Шоу-бизнес
"Сатанисты": Скандалистка Распутина плюнула в родственников мужа

"Сатанисты": Скандалистка Распутина плюнула в родственников мужа

Маша Распутина высказалась о семье Виктора Захарова.
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Артистка посетила светское мероприятие своей подруги дизайнера Аники Керимовой, которая уже много лет шьет для нее костюмы. Сопровождал Машу ее супруг Виктор Захаров. После свадьбы с Виктором Распутина перестала гастролировать. Недавно бизнесмен переболел ковидом и долго не выходил из дома.

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В семье артистки в последнее время происходят постоянные скандалы. У Маши и Виктора есть общая дочь Мария, которая недавно заявила о домогательствах со стороны сводного брата. Роман, сын Виктора от первого брака, недавно появился в жизни семьи. Мария заявила, что из-за него она получила сотрясение мозга и подала на него заявление.

Распутина в шоке от происходящего, она посоветовала наследнице перестать ходить по ток-шоу, на которых обсуждают жизнь семьи и плюнула в родственников мужа. "Возвращайся домой, не ходи больше на эти передачи. Они (бывшая семья Захарова) – сатанисты, а ты – глупая девочка", - цитирует Мария слова матери.

Ранее стало известно, что Маша Распутина нашла дочери работу. После всех страстей, что разворачивались на глазах у зрителей ток-шоу, певица решила уйти в тень. Она запретила дочке давать комментарии о семье и отправила ее работать менеджером по коммуникации с VIP-клиентами.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 18 декабря 2021, 17:33 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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