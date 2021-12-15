Переболевшая ковидом Распутина закатила скандал из-за толпы вокруг

"А где сцена?! – недоумевала Маша. – Где развернуться мне, где танцоры поместятся?!" При этом толпа из желающих увидеть родившуюся в Сибири певицу и запечатлеть ее страсть, мощь и сексуальность в социальных сетях все напирала, возле подиума было очень тесно.
И тогда упавшая с Луны артистка пошла на хитрость. "Я, кстати, переболела ковидом!" – предупредила она собравшихся, чтобы не рисковали, подходя слишком близко. Толпа сделала шаг назад на всякий случай.
"Аника, а я думала, что у тебя будет длинный модельный подиум, чтобы я могла ходить, – возмущалась разочарованная Распутина. – А тут и негде мне пройтись! Для высокой моды обязательно необходим подиум, ибо без этого ну нельзя, чтобы тут ходили все звезды, чтобы подругу Распутина приглашать на вечеринки. Я не могу стоять в "черном квадрате" Малевича – он мне во всем претит!"
Как говаривала Мачеха в фильме "Золушка": "Жаль, королевство маловато, разгуляться мне негде!"
А потом знаменитая певица обратила внимание на динамики, которые, по ее мнение, не соответствовали размаху голоса, таланта и личности. "Здесь только эти колонки?!" – недоумевал артистка.
Но все равно отработала на ура, спев несколько своих суперхитов, под которые плясали все гости Аники Керимовой.