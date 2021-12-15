Переболевшая ковидом Распутина закатила скандал из-за толпы вокруг

Маша Распутина – давняя клиентка Дома моды Аники Керимовой. И, конечно, певица не могла не быть на открытии его рублевского филиала. Она приехала на роскошном представительском автомобиле "Роллс-Ройс Фантом" за несколько десятков миллионов рублей – подарке любимого мужа – и фурией полетела петь на импровизированную сцену. А, не увидев ее, закатила скандал!

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