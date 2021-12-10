Оскорбившийся Манукян публично плюнул в резидентов Comedy Club: Пошли вы! Дебилы!

Резиденты Comedy Club часто приглашают к себе звезд отечественной эстрады разной величины, чтобы пообщаться с ними и опустить несколько шуток на тему. Дава обычно относится к юмору достаточно спокойно: он привык, что у некоторых есть тема, за которую его хочется "уколоть". Как правило, исполнитель смеется вместе со всеми.
Однако здесь ситуация вышла из-под контроля. Константин Бутусов и Алексей Кривеня показали "сценку", в которой изобразили мужа и жену, обсуждающих творчество Давида Манукяна. "Супруг" поинтересовался, позвала ли "возлюбленная" артиста на их годовщину, а она ответила, что она уже не подросток.
На этом шутки не закончились. "Муж" напомнил "избраннице", что она подписана на личный блог рэпера, после чего та сравнила его с магазином натяжных потолков, отметив, что "все полезнее, чем Дава". Неожиданно для многих Манукян вдруг встал и заявил, что это все – хамство, а затем потребовал оплату за то, что пришел.
Юмористы не остановились. Один из них крикнул ему вслед, что денег нет, но есть камин, а потому он может заснять, как Давид Манукян будет в нем гореть. "Пошли вы! Дебилы какие-то!" – ответил артист и покинул помещение. Поклонники поддержали его внезапное решение.