"Да, Катюша, отличились": Семенова осрамилась перед Галкиным

Певица приняла участие в программе "Сегодня вечером" Первого канала. Ведущий пригласил в студию Екатерину Семенову, Светлану Тома и ее дочь Екатерину Лачину.
Артистка поделилась подробностями в своем микроблоге. Она опубликовала два снимка с шоу. Правда, они вышли не совсем удачными. Так, на одном из фото знаменитость глядит не в камеру, а на ведущего. Выяснилось, что у Екатерины Семеновой есть проблемы с реакцией.
Некоторые подписчики посчитали, что она опозорилась перед Максимом Галкиным. "Да, Катюша, отличились…", "Как будто влюбленными глазами нежно смотрите на кучерявенького Галкина", – высказались фолловеры. По их мнению, исполнительница решила пофлиртовать с женатым на Примадонне юмористом.
Как писали "Дни.ру", сейчас звезда 90-х живет в небольшой однокомнатной квартире в Измайлово. Екатерина Семенова говорила, что скромность быта нисколько не смущает ее. Также певица рассказала о личной жизни. По словам артистки, на женское счастье она уже не надеется. Знаменитости заверила, что отсутствие любимого мужчины в жизни ее сейчас не пугает.