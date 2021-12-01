"Не смогла по-настоящему оценить это": вскрылись истинные причины расставания Кузьмина с женой

Супруги развелись три года назад. Потом они воссоединились, но об этом публика не знала. Екатерина Трофимова только сейчас объяснила, почему решилась на развод с музыкантом.
Она поведала, что ей понадобились годы, чтобы разобраться в себе и помудреть. Выяснилось, что много лет женщина воспринимала Владимира Кузьмина как должное. Певец любил жену и заботился о ней, но ей не нравилось, что супруг скупо выражал свои чувства.
Однажды Екатерина призналась мужу, что ей не хватало общения с ним. Удивленный музыкант отметил, что разговаривал с ней через свои песни. Внимательно прослушав альбом, Трофимова осознала, что слова в них наполнены любовью, а иногда и болью ее любимого мужчины.
"Я не смогла по-настоящему оценить это", – посетовала жена Владимира Кузьмина. Та ночь, в которую произошел их разговор с артистом, стала переломной в понимании друг друга.
Напомним, после развода с Екатериной Трофимовой музыкант сошелся с яхтсменкой Светланой Карпухиной, которая младше его на 36 лет. Но он все же не женился на ней. Теперь же он снова счастлив с Трофимовой.