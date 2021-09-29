27-лет разницы с женой: артиста-пенсионера Кузьмина поздравляют со свадьбой

Владимир Кузьмин – человек любвеобильный. Сколько жен и любовниц у него было! Однако, в духе времени, очередная супруга даже младше некоторых из детей музыканта.

С первой женой – поэтессой Татьяной Артемьевой – артист состоял в браке с 1977 по 1985 годы, в тех отношениях родились трое детей. Потом Кузьмин был в отношениях с Аллой Пугачевой. В 1990-м вступил в брак с американской фотомоделью Келли Керзон. Потом состоял в фактическом браке с актрисой Верой Сотниковой. А с 2001 по 2018 был женат на юной Екатерине Трофимовой. Разница в 27 лет их не смущала.

Правда, после 17 лет брака с Екатериной Трофимовой супруги официально объявили о разводе. Но 2019 году Кузьмин и Трофимова объявили о воссоединении. Ибо поняли, что жить друг без друга не могут. И 29 сентября отмечают 20-летие отношений.

На своей странице в "Инстаграм" Кузьмин опубликовал фото с той самой свадьбы, которая состоялась в 2001 году. "20 лет спустя. Спасибо за каждый день рядом с тобой. Мы крутые". – подписал артист снимок. Там же он сделал и трогательный видеоролик из кадров раньше лет со своей зазнобой – они мелькают на фоне хита "Сказка моей жизни" со словами:

Я тебя искал повсюду — ты пришла ко мне из сна.

Я не мог поверить чуду, но в душе моей весна.

Я тобою очарован, светлый ангел неземной.

Я любовью околдован с той поры, как ты со мной…

Поклонники поздравляют Владимира Кузьмина с годовщиной свадьбы и желают счастья этой красивой паре. "Вы кайфовые! Живите долго и счастливо!", "Прожить вам вместе долго и счастливо", – желают люди красивой паре.