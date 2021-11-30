Появилась информация о тайной свадьбе пенсионера Кузьмина

66-летний Владимир Кузьмин сумел по-настоящему удивить поклонников.

Известный артист трижды был женат официально, а также состоял в гражданском браке. Последней избранницей певца стала Екатерина Трофимова, разница в возрасте с которой у мужчины составила 27 лет. Супруги были счастливы в браке около 17 лет, потом развелись, а после продолжили общаться. Теперь же, к удивлению публики, выяснилось, что на этом история их любовных отношений не закончилась.

В свежем интервью "7 Дней" Владимир Кузьмин признался, что Екатерина уже давно не бывшая супруга, а настоящая. Дело в том, что после официального развода супруги переосмыслили все, что было между ними. Время помогло им лучше понять друг друга и вновь сблизиться.

Спустя 20 лет после первой свадьбы в тот же самый день – 29 сентября Кузьмин и Трофимова вновь поженились. Для регистрации брака влюбленные выбрали не только ту же дату, но и тот же самый ЗАГС, а позже оказалось, что и регистрировала их брак та же самая сотрудница, что и 20 лет назад. Это совпадение стало настоящим сюрпризом для пары.

О тайной свадьбе исполнителя знали только самые близкие люди, и только теперь, когда уже прошло достаточно времени, пенсионер Владимир Кузьмин решился обнародовать свои отношения.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Владимир Кузьмин забрал Аллу Пугачеву у мужа и провел с ней ночь.