"Лицемерие и неуважение": Кравец возмущена безобразием на похоронах Градского

В столичном "Градском-холле" завершилась церемония прощания с Александром Градским. Больше тысячи поклонников его таланта, несмотря на плохую погоду, пришли отдать великому музыканту последние почести. А вот звезд, которых смогли оставить все дела и приехать на панихиду, можно было перечесть на пальцах двух рук...

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