"Лицемерие и неуважение": Кравец возмущена безобразием на похоронах Градского

Стоит умереть кому-то из знаменитостей, как лента социальных сетей превращается в мемориал. Артисты начинают публично скорбить, обращаться к покойнику аки к живому со словами прощения и благодарности, словно он, в преддверии Божьего суда, сидит и скроллит на том свете "Инстаграм".
Но такие посты памяти легко делать, сидя в любимом кресле теплого дома. Куда труднее купить цветы и поехать на прощание. В случае с Градским так сделало лишь человек десять – Александр Розенбаум, Григорий Лепс, Лев Лещенко, Пелагея, Александр Гармаш, Константин Эрнст да участники шоу "Голос"...
"Это безобразие, лицемерие и неуважение! – считает актриса и певица Кравец. – К такому человеку – глыбе! – почти никто не пришел из знаменитостей. Где та же Пугачева, которая писала в "Инстаграме" "Прощай, Александр. Пока жива, буду помнить тебя" и которой Градский однажды спас жизнь? Мне очень горько, что люди не нашли сил, времени, возможности и желания проститься с великим певцом и человеком".
Напомним, 72-летний Александр Градский перенес инсульт и лежал в нейрореанимации. А причиной его смерти в ночь на 28 ноября стал инфаркт головного мозга и осложнения после перенесенного в сентябре ковида.