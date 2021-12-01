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Шоу-бизнес
"Лицемерие и неуважение": Кравец возмущена безобразием на похоронах Градского

"Лицемерие и неуважение": Кравец возмущена безобразием на похоронах Градского

В столичном "Градском-холле" завершилась церемония прощания с Александром Градским. Больше тысячи поклонников его таланта, несмотря на плохую погоду, пришли отдать великому музыканту последние почести. А вот звезд, которых смогли оставить все дела и приехать на панихиду, можно было перечесть на пальцах двух рук...

Продолжение: Королева роскоши и гламура: красивая молодая вдова потрясла народ у гроба Градского

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Стоит умереть кому-то из знаменитостей, как лента социальных сетей превращается в мемориал. Артисты начинают публично скорбить, обращаться к покойнику аки к живому со словами прощения и благодарности, словно он, в преддверии Божьего суда, сидит и скроллит на том свете "Инстаграм".

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Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

Но такие посты памяти легко делать, сидя в любимом кресле теплого дома. Куда труднее купить цветы и поехать на прощание. В случае с Градским так сделало лишь человек десять – Александр Розенбаум, Григорий Лепс, Лев Лещенко, Пелагея, Александр Гармаш, Константин Эрнст да участники шоу "Голос"...

"Это безобразие, лицемерие и неуважение! – считает актриса и певица Кравец. – К такому человеку – глыбе! – почти никто не пришел из знаменитостей. Где та же Пугачева, которая писала в "Инстаграме" "Прощай, Александр. Пока жива, буду помнить тебя" и которой Градский однажды спас жизнь? Мне очень горько, что люди не нашли сил, времени, возможности и желания проститься с великим певцом и человеком".

Фото: Дни.ру

Напомним, 72-летний Александр Градский перенес инсульт и лежал в нейрореанимации. А причиной его смерти в ночь на 28 ноября стал инфаркт головного мозга и осложнения после перенесенного в сентябре ковида.

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Автор: 1 декабря 2021, 13:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Море слез: к гробу Градского выстроились сотни россиян

комментарии

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Гость911844
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Пахмутовой и Добронравову сколько годков-то будет. То-то!
Гость909517
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Стареющая силиконовая дурища-фрик Кругликова-Кравец со своим париком, "сусальной" короной и как всегда с тупорылыми комментами! Выродка пиариться на похоронах! Совсем крыша с вытравленными пергидролью остатками мозгов поехала!
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