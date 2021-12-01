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Шоу-бизнес
Миллиард на куски: Стала известна судьба наследства Градского

Миллиард на куски: Стала известна судьба наследства Градского

В течение жизни Александр Градский сумел сколотить целое состояние. Эксперт объяснил процесс раздела наследства.

Продолжение: "Лицемерие и неуважение": Кравец возмущена безобразием на похоронах Градского

прочитано 884 раза

Легендарный композитор Александр Градский совершенно не собирался умирать, его семья тоже на это не рассчитывала. Однако мэтр позаботился о том, чтобы после его смерти близкие были финансово обеспечены. Как сообщает портал Popcake, мужчина оставил наследникам имущество стоимостью в миллиард рублей, который условно придется делить на куски.

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 Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

Александр Градский своевременно позаботился о завещании, чтобы родные не устраивали грязных разборок и публичных скандалов. Опытный юрист Анатолий Шерстнев рассказал, каким образом происходит раздел имущества умершего, отталкиваясь от документов гражданского права.

"Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя", — объяснил условия эксперт. Проще говоря, сначала заполучить свои доли смогут самые близкие родственники Александра Градского.

Анатолий Шерстнев отметил, что по нормам законодательства наследники одной очереди получают равные доли имущества. Это условие не действует в отношении людей, которые наследуют собственность по праву представления.

Как писали "Дни.ру", на наследство музыканта, помимо жены, могут претендовать ее дети – семилетний Александр и трехлетний Иван. Помимо этого, Александр Градский имеет 40-летнего сына и 35-летнюю дочь от третьего брака, которым сулят части имущества покойного отца.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 декабря 2021, 12:06 Источник: Popcake ✓ Надежный источник
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Море слез: к гробу Градского выстроились сотни россиян

комментарии

Ответить:

Гость907343
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Неприятно читать,как делят в интернете имущество умерших людей,которых еще даже не успели предать земле.
1

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