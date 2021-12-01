Миллиард на куски: Стала известна судьба наследства Градского

Легендарный композитор Александр Градский совершенно не собирался умирать, его семья тоже на это не рассчитывала. Однако мэтр позаботился о том, чтобы после его смерти близкие были финансово обеспечены. Как сообщает портал Popcake, мужчина оставил наследникам имущество стоимостью в миллиард рублей, который условно придется делить на куски.
Александр Градский своевременно позаботился о завещании, чтобы родные не устраивали грязных разборок и публичных скандалов. Опытный юрист Анатолий Шерстнев рассказал, каким образом происходит раздел имущества умершего, отталкиваясь от документов гражданского права.
"Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя", — объяснил условия эксперт. Проще говоря, сначала заполучить свои доли смогут самые близкие родственники Александра Градского.
Анатолий Шерстнев отметил, что по нормам законодательства наследники одной очереди получают равные доли имущества. Это условие не действует в отношении людей, которые наследуют собственность по праву представления.
Как писали "Дни.ру", на наследство музыканта, помимо жены, могут претендовать ее дети – семилетний Александр и трехлетний Иван. Помимо этого, Александр Градский имеет 40-летнего сына и 35-летнюю дочь от третьего брака, которым сулят части имущества покойного отца.