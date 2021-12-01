Убитый горем Лещенко отказался занять почетное место Градского: Я бы никогда!

Несколько дней назад в Сети появилась страшная новость. Из жизни ушел Александр Градский.

Вся страна оказалась шокирована. Многие понимали, что артист чувствует себя не очень хорошо, но такого исхода не ожидал никто. Известно, что осенью исполнитель заразился коронавирусной инфекцией. Он перенес ее достаточно тяжело, а с последствиями боролся до последнего дня.

При этом от госпитализации Александр Градский отказывался. Он хотел быть дома и верил в то, что сможет окончательно восстановиться в родных стенах. Артист радовался первым словам сына и сообщал журналистам о грандиозных планах. Не так давно он заявил, что намерен похудеть на 40 килограммов ради того, чтобы лучше смотреть в кадре и продолжать работу.

К несчастью, исполнителю стало плохо в собственной ванной комнате. Его госпитализировали, но врачи так и не смогли помочь кумиру миллионов. Сотрудники "Первого канала" крайне опечалены: для многих он был не только другом, но и учителем. Теперь руководство шоу "Голос" вынуждено искать замену Александру Борисовичу. Ходили слухи, что его кресло займет Лев Лещенко.

Однако исполнитель опроверг слухи. По словам Льва Валерьяновича, подобных предложений ему не поступало. Он подчеркнул, что продюсеры вообще не обращались к нему. При этом даже если бы это случилось, он бы не стал брать на себя такую ответственность. "Я бы никогда!" – признался Лещенко.