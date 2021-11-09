Повернувшая налево Брежнева оставила Меладзе половину

В "Инстаграм" продолжается флешмоб "Покажи свой летний день". Пользователи Сети, в том числе знаменитости, выкладывают в "Сторис" летние фотографии, которые сами выбирают.
Российская певица Вера Брежнева решила принять участие в акции и опубликовала снимок, на котором предстала вместе с мужем Константином Меладзе, правда его изображение она обрезала наполовину. Сама же артистка при этом устремила свой взгляд в сторону, словно с ней рядом никого и нет.
Напомним, в Сети в последнее время все чаще появляются слухи о возможном разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе, однако звезды опровергают эту информацию.
Пара счастливо состоит в браке уже больше шести лет. при этом общих детей у Меладзе и Брежневой нет. У певицы есть две дочери. Стоит отметить, что 39-летняя бывшая солистка группы "ВИА Гра" поддерживает великолепную фигуру и не раз говорила, что готова родить еще.
На днях Брежнева показала фото с пляжа, на которм продемонстрировала роскошную стройную фигуру в маленьком черном купальнике. Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многие отметили, что певица выглядит как ровесница своей 20-летней дочери.
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