"Беды, потери, трагедии": Выскочившая замуж 57-летняя Азиза не скрывает горя

В августе стало известно о скандальном браке певицы Азизы и итальянского бизнесмена Алессандро Лортэ, который оказался уроженцем СССР Александром Соколовым. Для артистки это замужество стало особенным — первым в жизни. Азиза ликовала от счастья и статуса жены, пока окружающие предрекали ей разочарование, считая ее мужа альфонсом.
Недавно эстрадная дива снялась в документальном фильме, но осталась недовольна результатом. По мнению артистки, о ее семейной радости в кино вставили совсем маленький отрывок, поскольку авторы сделали упор на негативные детали прошлого — испытания и страдания.
"Три битых часа рассказывали про мои беды, потери, трагедии, вспомнили всех поклонников, любовников, проклятия бабушки... Хэппи-энда режиссер не захотел", — разочарованно выразилась певица Азиза.
Звезда подчеркнула, что дает наглядный пример своим поклонникам, которые пережили немало невзгод, но еще надеются обрести благополучие. Эту часть фанатов она учит верить в лучшее. "Я не скрываю от них ни своего горя, ни тем более своего счастья", — написала в личном блоге знаменитая артистка.
Певица Азиза хочет вдохновлять людей мечтать, не сдаваться перед трудностями, а падая — подниматься. По ее мнению, на телевидении надо освещать позитивные истории, чтобы вселять в народ оптимизм.
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