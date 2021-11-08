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Шоу-бизнес
"Беды, потери, трагедии": Выскочившая замуж 57-летняя Азиза не скрывает горя

"Беды, потери, трагедии": Выскочившая замуж 57-летняя Азиза не скрывает горя

Вступив в брак, певица Азиза поведала историю своей жизни на камеру. Счастливый конец зрители так и не увидели.
прочитано 35946 раз

В августе стало известно о скандальном браке певицы Азизы и итальянского бизнесмена Алессандро Лортэ, который оказался уроженцем СССР Александром Соколовым. Для артистки это замужество стало особенным — первым в жизни. Азиза ликовала от счастья и статуса жены, пока окружающие предрекали ей разочарование, считая ее мужа альфонсом.

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Недавно эстрадная дива снялась в документальном фильме, но осталась недовольна результатом. По мнению артистки, о ее семейной радости в кино вставили совсем маленький отрывок, поскольку авторы сделали упор на негативные детали прошлого — испытания и страдания.

"Три битых часа рассказывали про мои беды, потери, трагедии, вспомнили всех поклонников, любовников, проклятия бабушки... Хэппи-энда режиссер не захотел", — разочарованно выразилась певица Азиза.

Звезда подчеркнула, что дает наглядный пример своим поклонникам, которые пережили немало невзгод, но еще надеются обрести благополучие. Эту часть фанатов она учит верить в лучшее. "Я не скрываю от них ни своего горя, ни тем более своего счастья", — написала в личном блоге знаменитая артистка.

Певица Азиза хочет вдохновлять людей мечтать, не сдаваться перед трудностями, а падая — подниматься. По ее мнению, на телевидении надо освещать позитивные истории, чтобы вселять в народ оптимизм.


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Фото: Anton Mukhametchin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 8 ноября 2021, 15:35 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

56-летняя Азиза побила Кожевникову на красной дорожке

комментарии

Ответить:

Гость894956
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Ужас, какие у нас люди, пишут такое...будьте людьми, а не...
Гость894908
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НИКОГДА АЗИЗА НЕ СТАНЕТ СЧАСТЛИВОЙ! НА НЕЙ КЛЕЙМО - СМЕРТЬ ИГОРЯ ТАЛЬКОВА!! И НЕ НАДО ОПРАВДЫВАТЬСЯ!!!! НЕ ВЕРЮ НЕ ЕДИНОМУ ЕЁ СЛОВУ!!!
Гость894599
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ТАЛЬКОВА НЕ ПРОСТИМ. Будь проклята Азиза
Гость894816
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Мадина Улузбаева
Татарская кушетка из Узбекистана решила давить на жалость. Проклятие одно- отсутствие мозгов и паскудный нрав. Каждый раз- всё новые и новые дополнения к напридуманным байкам из склепа. Плод у неё не держался и были постоянные выкидыши. Ну, если постоянно была прописана в абортарии? Царство ей небесное, этой паскуде! УБИЙЦА ТАЛЬКОВА ДОЛЖНА ГОРЕТЬ НА КОСТРЕ МУСОРНОЙ СВАЛКИ В ХИМКАХ.
А ты узбекская кушетка из Узбекистана! До чего злой язык! Никогда не думала, что восточные женщины имеют такой поганый нрав! Ты, я думаю, все же исключение из правил! Что Азиза тебе сделала?! Может, ей были предъявлены обвинения в убийстве Талькова? Нет, поэтому захлопни свою поганую пасть! Царствия Небесного желаешь живому человеку? Так Аллах, тебя, <цензура>, накажет! Отправишься прямиком в Джаханнам (АД!), <цензура>! Не позорь себя и весь узбекский народ!
Гость894809
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Мадина Улузбаева
Татарская кушетка из Узбекистана решила давить на жалость. Проклятие одно- отсутствие мозгов и паскудный нрав. Каждый раз- всё новые и новые дополнения к напридуманным байкам из склепа. Плод у неё не держался и были постоянные выкидыши. Ну, если постоянно была прописана в абортарии? Царство ей небесное, этой паскуде! УБИЙЦА ТАЛЬКОВА ДОЛЖНА ГОРЕТЬ НА КОСТРЕ МУСОРНОЙ СВАЛКИ В ХИМКАХ.
А вы таджикская избушка из глубокого аула решили тут выпендриться типа за Талькова. Да вам плевать на него. Вы накинулись на Азизу совсем не за это.А за то, что она приняла православие. Но сказать это вы не можете, вот и выдумали другую причину своей ненависти. И ни в чем она лично не виновата. Затравили все вокруг.
Гость894809
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Гость894591
Ой, да какое проклятие бабушки??? У кого таких проклятий не было. Прыгала в койку ко всем. Слушала я ее исповедь. ни какого раскаяния, из за гибели человека. ФУ.... И не стыдно было плакать ей. Типа пожалейте ее. ЗА ЧТО????
Она многое пережила,об этом и рассказала. Травля -это страшное давление людей, не каждому возможно вынести это. И в чем была лично ее вина -вообще непонятно. И что значит из койки в койку, а вы, типа, девственница иерусалимская?
Гость894790
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Мадина Улузбаева
Татарская кушетка из Узбекистана решила давить на жалость. Проклятие одно- отсутствие мозгов и паскудный нрав. Каждый раз- всё новые и новые дополнения к напридуманным байкам из склепа. Плод у неё не держался и были постоянные выкидыши. Ну, если постоянно была прописана в абортарии? Царство ей небесное, этой паскуде! УБИЙЦА ТАЛЬКОВА ДОЛЖНА ГОРЕТЬ НА КОСТРЕ МУСОРНОЙ СВАЛКИ В ХИМКАХ.
Как вам не стыдно! Какой же у вас поганый язык! Можно подумать вы святая.
Аня Исаева
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Азиза! Мы же договаривались, что по сценарию- вы с Алессандро, якобы, усыновили девочку? Ты что все планы разрушила? Я с вами больше не сотрудничаю!
Мадина Улузбаева
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Татарская кушетка из Узбекистана решила давить на жалость. Проклятие одно- отсутствие мозгов и паскудный нрав. Каждый раз- всё новые и новые дополнения к напридуманным байкам из склепа. Плод у неё не держался и были постоянные выкидыши. Ну, если постоянно была прописана в абортарии? Царство ей небесное, этой паскуде! УБИЙЦА ТАЛЬКОВА ДОЛЖНА ГОРЕТЬ НА КОСТРЕ МУСОРНОЙ СВАЛКИ В ХИМКАХ.
Гость894591
Пожаловаться Ответить
Ой, да какое проклятие бабушки??? У кого таких проклятий не было. Прыгала в койку ко всем. Слушала я ее исповедь. ни какого раскаяния, из за гибели человека. ФУ.... И не стыдно было плакать ей. Типа пожалейте ее. ЗА ЧТО????
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