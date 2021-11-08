Известный актер признался в чувствах к Олегу Меньшикову

В честь праздничного события актер Сергей Бадюк решил поделиться своими впечатлениями от работы с прославленным артистом. Коллеги сотрудничали на съемочной площадке фильма "Гоголь. Начало", и на премьере картины им удалось сойтись довольно близко.
Сергей Бадюк остался в полном восторге от завораживающего мастерства Олега Меньшикова. Работа старшего коллеги произвела на младшего неизгладимое впечатление – об этом он рассказал в комментарии "Народным новостям".
"Уровень игры – маэстро," – охарактеризовал увиденное восхищенный Бадюк.
Когда же Сергею удалось пообщаться с народным артистом еще более тесно, он и вовсе воспылал самыми нежными чувствами. На премьере мужчины даже обнялись и сфотографировались вместе.
Бадюк оказался поражен тем фактом, что при такой великолепной игре Меньшиков – совершенно земной человек, который не страдает звездной болезнью. Говоря о своих чувствах к имениннику, Бадюк отметил, что актеров такого уровня в нашей стране не так много и именно у них надо учиться всем остальным.
Напомним, что актерский талант Олега Меньшикова был неоднократно оценен на высшем уровне: артист является обладателем трех государственных премий за роли в фильмах "Утомленные солнцем", "Кавказский пленник" и "Сибирский цирюльник".
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