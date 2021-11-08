Беспринципный Фоменко отпраздновал годовщину свадьбы с чужой женой

В популярном сериале "Беспринципные" коллеги Николай Фоменко и Кристина Бабушкина играют мужа и жену. В настоящее время идут съемки нового сезона – одним из снимков с площадки артист поделился в своем инстаграм-аккаунте.
На опубликованном фото актер запечатлен вместе со своей экранной женой. По сценарию совершенно беспринципные супруги сидят рядом друг с другом и смотрят в камеру с не самым счастливым видом – очевидно, так они отмечают свой семейный праздник.
"18 годовщина свадьбы," – подписал кадр с чужой женой Фоменко.
Лишь некоторые подписчики актера поняли, что речь идет о съемках, и заявили, что с нетерпением ждут своих любимых героев на экране в новом сезоне. Многие другие оказались совершенно сбиты с толку и принялись от души поздравлять пару с годовщиной. А кто-то из пользователей даже попытался выяснить, знает ли настоящая супруга о еще одной жене Фоменко, и в курсе ли происходящего муж Бабушкиной.
Стоит отметить, что оба экранных супруга в жизни за кадром счастливы по отдельности. Николай Фоменко состоит в отношениях с Натальей Кутобаевой, которая является матерью его младшего сына, а Кристина Бабушкина замужем за бизнесменом Андреем Гацунаевым.
Ранее Николай Фоменко появился в компании оголенных женщин и взбудоражил народ.
Популярные темы форума
Беда
Мать оставила 4х летнию девочку на отца и свекровь.
Блефаропластика, у кого сделать
Масовая драка в Домодедово
Хоккеист Иван Биткин