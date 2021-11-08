"Я была изгоем": Варнава рассказала о тяжелом детстве

Звезда Comedy Woman стала гостьей ютуб-шоу "Скажи Гордеевой" и рассказала о том, какие тяготы ей пришлось пережить в детстве. Какое-то время семья будущей знаменитости жила в ГДР, а затем вернулась на родину. В российской школе Екатерина Варнава внезапно столкнулась с большими проблемами.
Первое время у будущей актрисы вообще не было друзей. Как только сверстники узнали, что Катя приехала из Германии, ее стали дразнить "фашисткой". Также вызвала насмешки и необычная фамилия девочки – об этом сообщил Пятый канал. Дети были по-настоящему жестоки к новенькой. Иногда Екатерине приходилось сталкиваться даже с рукоприкладством: били за сопротивление, за то, что девочка пыталась заступиться за себя и отказывалась отдавать свои вещи.
Когда Варнава уже училась в старших классах, она отказала в прогулке одному из сверстников. Тогда обиженный парень оболгал ее, рассказав, что воспользовался девушкой, а затем бросил – это породило новую волну издевательств.
"Какое-то количество времени я была изгоем," – с горечью вспомнила о детских годах актриса.
Долгое время Екатерина никому не говорила о травле, но когда недоброжелатели испортили ее дорогой рюкзак, девочка во всем призналась старшему брату и тот заступился за сестру.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что обнажившаяся Екатерина Варнава заговорила об искренности.
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