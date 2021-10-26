Обнажившаяся Варнава заговорила об искренности

В столичном театре Crave стартовали показы необычного спектакля со звездой Comedy Woman в главной роли. Постановка включает в себя и выступления балетных танцоров, и номера на шестах, и видеоинсталляции, но главной вишенкой на торте всего происходящего является обворожительная Екатерина Варнава, которая мастерски держит публику на протяжении нескольких часов и не оставляет равнодушных.
На каждом показе уникального кабаре-шоу женщине приходится обнажать душу, а иногда и тело – в соответствии с названием спектакля. То, что делает Варнава на сцене, отдаленно напоминает стендап: в ход идут разные шутки на самые острые темы, написанные вместе с коллегами по Comedy Woman, есть и очень провокационные номера. При этом сама Варнава считает, что "Абсолютна нага" – это история о любви для совершеннолетних.
В комментарии изданию BFM.ru актриса объяснила, что этот спектакль в первую очередь об искренности в отношениях между самыми разными людьми.
"Я говорю в целом о том, насколько мы честно и искренне относимся друг к другу," – подчеркнула артистка.
Во время всей постановки звезда много взаимодействует с залом. При это она не рассказывает истории о себе лично, а задает гостям вопросы, на которые ей очень важно услышать искренние ответы.
Билеты на необычное шоу с Екатериной Варнавой стоят дорого: за двоих придется заплатить как минимум 30 тысяч рублей. Однако, по мнению режиссера Василия Козаря, такая высокая цена вполне оправдана, ведь зрителям удается здесь полностью отключиться от проблем и расслабиться, к тому же, тема шоу сейчас очень актуальна, а Екатерина Варнава на сцене просто неподражаема.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Екатерина Варнава рассказала об уходе любимого человека.
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