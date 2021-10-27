Признаются в любви, целуются, прижимают друг друга: что творится между женатым Родригезом и Варнавой

Недавно Варнава и Родригез выложили фотографии, на которых они обнимаются и целуются. Психолог Сергей Ланг рассказал, что связывает артистов.

Екатерина Варнава всегда славилась свой эмоциональностью и любвеобильностью. Актриса не стесняется открыто проявлять свои чувства. На днях она выложила в свой аккаунт в "Инстаграме" фотографию со своим коллегой Тимуром Родригезом. На кадре они обнимаются, а звезда Comedy Woman целует своего друга.

"Если мы проследим новостные ленты и посты "Инстаграм", даже в комментариях многие звезды пишут признания в любви, отправляют огоньки, сердечки. Это нормальный тип общения в этой среде. На всех тусовках звезды эмоционально обнимаются, целуются, близко прижимают друг друга к себе. Творческие люди отличаются от обычного человека, они более эмоциональны", – дал свой комментарий корреспонденту "Дни.ру" психолог Сергей Ланг.

Замужняя женщина вряд ли стала бы постить такие снимки, зная, что народ сразу же разнесет слухи о том, что между ними что-то есть. Но артистка сейчас не в браке, поэтому она может делать все, что хочет.

"Другой вопрос – как Тимур на это реагирует? Уважая свою жену, он мог бы остановить Варнаву или попросить не грузить фотографию. Опять же, мы не знаем, какие есть у Родригеза договоренности с его женой, может быть, это все обговорено и все это публикуется с разрешения", – размышляет эксперт.

Также он заявил, что не верит, в такие отношения между мужчиной и женщиной. Часто кто-то один влюбляется в своего товарища.

"Кто-то надеется перевести эту дружбу в интимную сторону. Кто-то из двух друзей надеется выйти из френдзоны", – подытожил Ланг.