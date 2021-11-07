Оказавшегося в центре скандала лицемерного принца Уильям возненавидели

Наследники королевской семьи в последнее время находятся под пристальным вниманием прессы и общественности. Недавно вскрылась информация о любовнице принца Уильяма, от которой, возможно, у него есть внебрачный ребенок. Скандал обсуждается до сих пор, многие говорят о разводе. Принц Гарри и Меган Маркл отреклись от семьи и стали зарабатывать на книгах. Доверие к внукам королевы Елизаветы II стремительно падает.
На недавней конференции ООН по вопросам экологии монаршие персоны тоже отличились. Сначала принц Чарльз выступал с речью о спасении планеты, затем и принц Уильям повторил его действия. Однако речь герцога Кембриджского вызвала особое негодование.
Уильям говорил о том, что необходимо сделать все возможное для сохранения планеты и призывал к этому политиков. Но те предпочли лекции другие дела, а зал оказался практически пустым. В Сети принца и вовсе обвинили в лицемерии.
Наследник престола большую часть времени передвигается на частном самолете, который сильно вредит экологии. Такое несоответствие вызвало оторопь у жителей Британии. "Оба лицемера имеют несколько домов, и оба имеют огромный углеродный след", – написали в Сети об Уильяме и Чарльзе.
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