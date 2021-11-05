Мать ошарашила словами о женщинах Тимати: Более ста

Мама Тимати объяснила поклонникам, как дочь рэпера относится к его женщинам.

Симона Юнусова регулярно проводит время с внучкой, она буквально воспитывает девочку. Пока родители занимаются карьерой, бабушка отбивается от комментаторов своем блоге. Бесконечное количество женщин Тимати не дает покоя поклонникам, которые переживают за дочь музыканта.

Недавно Симона выложила фото Алисы с незнакомой девушкой, очевидно, новой пассией сына. Подписчики тут же закидали бабушку комментариями, пытаясь выяснить, как Алиса относится к том, что в ее жизни постоянно появляются новые "папины девушки". На что Симона Юнусова отшутилась, сказав, что Алисе некогда.

Однако комментаторы не отстали, уж очень их волнует, как семилетняя девочка успевает запоминать всех новых женщин. Терпение мамы Тимати лопнула и она ответила крайне неоднозначно. "С чего вы взяли, что Алиса идентифицирует девушек? У нас их тут более ста! ", - написала Юнусова.

Ранее Тимати засветился в блоге модели Саши Дони, с которой он вместе отдыхает в серф-лагере. На Мальдивах вместе с рэпером как раз мама и дочь. Очевидно, Симона выложила фото Алисы с одной из участниц кемпа. В Сети заметили, что на некоторых кадрах с девушками дочь Тимати выглядит крайне несчастной, что вызвало еще больше вопросов про папиных девушек.