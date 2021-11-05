"Зачем вы так себя ведете?": Зверев подвергся жестокой травле в Москве

Вопиющий инцидент попал на видео. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом "Двач", видно, что к стилисту пристали выходцы с Кавказа. Они принялись издеваться над ним и оскорблять звезду.
Ролик был цинично сделан напавшими на Сергея Зверева и его спутника хулиганами. В нем слышно, как гости с юга называют знаменитость петухом и употребляют нецензурную лексику. Во время съемки обидчики стилиста громко хохотали, показывали на него пальцем и унизительно шутили по поводу его сексуальной ориентации.
Сергей Зверев решил утихомирить наглецов. "Зачем вы так себя ведете? Это же некрасиво", – пристыдил кавказцев парикмахер. Он призвал их прекратить непотребное поведение. Однако вразумить хулиганов не получилось. Они продолжили гоготать, снимая все на телефон. Тогда Сергей Зверев ушел от хамов.
Стилист не стал обращаться в полицию. Но, по имеющимся данным, проверкой произошедшего уже занимаются правоохранительные органы.
Напомним, Сергей Зверев поведал о намерении покинуть шоу-бизнес в начале 2020 года. Как писали "Дни.ру", сейчас стилист переживает материальные трудности.
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