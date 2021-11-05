53-летнюю Алику Смехову застали с бородатым джигитом

Артистка не только выступила на мероприятии, но и успела полюбоваться красотами местной природы и познакомиться с культурой республики. Звезда прибыла в Нальчик всего на пару дней.
Алика Смехова побывала на Чегемских водопадах и Голубых озерах. Оттуда она сделала очень красочные фото в национальных костюмах горянки и джигита. Кадры она разместила на своей страничке в "Инстаграм".
Поклонникам пришлись по душе образы актрисы. "Красавица!", "Во всех ты, душенька, нарядах хороша!", – осыпали теледиву фолловеры. Также в Сети появилось фото Алики Смеховой с бородатым мужчиной. В местных костюмах оба смотрелись очень гармонично.
Напомним, летом этого года знаменитость посетила Троице-Сергиеву Лавру. Певица восхитила подписчиков серией кадров. Она сообщила, что получила там массу положительных эмоций. На снимках актриса позировала на фоне церковных куполов, колоколов и показала поклонникам прекрасные виды с высоты.
Отметим, что в свои 53 года Алика Смехова замечательно выглядит. Ранее звезда рассказывала о своем питании. Телеведущая призналась, что никогда не была вегетарианкой. Однако мясо она ест всего раз в неделю.
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