Неожиданный поворот в истории с уходом 58-летнего Домогарова

Ситуацию прокомментировала руководитель пресс-службы театра Моссовета, Татьяна Горина. Она отметила, что не слышала ничего подобного, а официального заявления от артиста не поступало. По словам сотрудницы, у знаменитости имеются собственные творческие планы, реализация которых никак не связана с театром. При этом отмена спектаклей с участием звезды связана вовсе не с ними.
Татьяна Горина указала, что спектакли Андрея Кончаловского отменены из-за того, что они с женой сейчас находятся в Италии. Вины Александра Домогарова здесь нет. Она подчеркнула, что режиссер планировал в скором времени поставить "Укрощение строптивой". Есть вероятность, что именно Александр Юрьевич сыграет одну из ведущих ролей. Однако пока распределения не было.
Не выдержав невероятного количества слухов, на связь вышел и сам Александр Домогаров. Он опроверг слухи о своем уходе и конфликте с художественным руководителем, о котором со вчерашнего дня пишут все журналисты. Напомним, ранее сообщалось, что артист якобы оказался не совсем доволен политикой Евгения Марчелли.
Однако теперь сам Александр Юрьевич обратился к народу. Он указал, что вовсе не уходил из театра, а просто взял длительный отпуск. Полгода артист будет отдыхать от привычного амплуа. Заявление на увольнение он не писал.
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