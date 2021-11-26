"Другая семья": Экс-супруг выставил Дайнеко с маленькой дочкой

Исполнительница хита "Фильм не о любви" развелась с музыкантом Дмитрием Клейманом в 2017 году после двух лет брака. Они успели произвести на свет дочь, жизнь которой далека от публичности. Известно, что ребенку шесть лет и он ходит в детский сад. Виктория Дайнеко нечасто отвечает на вопросы о девочке, а недавно сообщила грустные факты.
В ноябре новая жена Дмитрия Клеймана родила сына. Это важное событие не смогли проигнорировать фанаты Виктории Дайнеко. Народу стало интересно, готовили ли дочь певицы к появлению младшего брата.
Оказалось, Дмитрий Клейман просто выставил экс-супругу и дочь из своей новой жизни. Виктория Дайнеко узнала о рождении малыша в семье музыканта из СМИ — бывший муж даже не поделился с ней новостью. Так что звезда не особо рассчитывает, что ее наследница будет общаться с крошкой-родственником.
"Это другая семья, с которой нас знакомить не пытаются, так же, как и в свадьбы и рождения детей не посвящают", — поделилась с фанатами поп-дива.
Также Виктория Дайнеко поведала, что музыкант отдает дочери мало внимания — встречается с девочкой единожды в месяц, а то и гораздо реже. Как сообщила артистка, встречи тоже достаточно коротки, всего полтора часа. По словам звезды, этого недостаточно, но это ее субъективное мнение, которое можно оспорить.