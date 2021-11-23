"Балдею": Вспотевшего Преснякова ублажил раздетый мужик

Сын Кристины Орбакайте выбыл из шоу "Ледниковый период" после зрительского голосования. Вместо него россияне поддержали Ксению Бородину. Никита Пресняков недолго горевал о поражении, а нашел радость в другой ипостаси.
Певец устроил жаркую тусовку со своей мужской группой Multiverse. Парни устроили рок-концерт в московском клубе "Правда", истекая потом. Изюминкой вечера стал раздетый бас-гитарист Владимир Пташник, который показал публике голый торс с боди-артом.
Очевидно, каждому участнику коллектива удалось ублажить своего лидера Никиту Преснякова. Все прошло на ура, от разочарования мужчины не осталось и следа. Солист признался, что эмоции от концерта до сих пор не покидают его.
Парни доставили массу впечатлений своей аудитории. Никита Пресняков опубликовал в Сети снимок группы Multiverse, а пользователи Сети похвалили его за достойное творчество. "Мне больше 40 лет, но балдею от всего, что вы делаете!", "Очень хочется новых концертов и чаще!", "Это было потрясающе круто!" — выразились фанаты.
Напомним, внук Аллы Пугачевой вынужден соблюдать строгую диету, чтобы не попасть на операционный стол. Никита Пресняков из-за неправильного питания подвергся тяжелому заболеванию. У него обнаружили полипы в желчном пузыре.