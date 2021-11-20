"Дай Бог скорой встречи в Раю": Водянова умоляет россиян спасти душу молитвами

Наталья Водянова попросила народ о сокровенном.

Модель поделилась с подписчиками своего блога в "Инстаграм" очень откровенным видео. На нем Наталья скорбит на могиле покойной бабушки, которая ушла из жизни 9 дней назад. Звезда под видео попросила поклонников помолиться за спасение души покойной вместе с ней.

"Дорогие, помолитесь с нами за спасение души новопреставленной Ларисы. Дай Бог скорой встречи в Раю Бабуничке и Дедуничке (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала скорбящая Водянова.

Подписчики со всех уголков мира бросились поддерживать Наталью и скорбеть вместе с ней. "Молюсь за нее и всех православных христиан,чтоб принял их Господь в свое Царствие Небесное", "Соболезную Вам", "Пусть земля будет пухом и светлая память новопреставленной Ларисе, примите самые искренние соболезнования", "Спасибо им за вас, Наташа. Они вырастили прекрасного человека, полного любви и добра", "Соболезную, светлая память светлому доброму человеку" – написали комментаторы.

Однако среди поклонников нашлись и те, кто посчитал такое событие слишком личным и важным для того, чтобы снимать на видео и публиковать в социальных сетях. "Снимать себя на могиле, выставлять в Инстаграмм… это уже слишком", "Это очень личное. Не для блога", "Одобряется ли церковью такое видео с кладбища на всеобщее обозрение?", "Очень жаль, что сейчас люди не могут даже на кладбище сходить без всеобщего обозрения", – возразили оппоненты.