"Мы любим пельмени": Сколотившая миллиарды Водянова притащила детей в Россию

Знаменитая модель Наталья Водянова появилась на родине с наследниками.

Нынешняя королева подиумов и обложек глянца Наталья Водянова в прошлом была обычной девочкой, торгующей бананами на рынке. Она провела свое детство на окраине Нижнего Новгорода в бедной семье, и лишь случайный модельный кастинг кардинально изменил ее судьбу. Сейчас Наталья Водянова состоит в браке с миллиардером Антуаном Арно, живет во Франции, воспитывает пятерых детей и ни в чем себе не отказывает.

Наконец, модель решила навестить в России свою бабушку Ларису Гавриловну. С собой она взяла и старших детей — сыновей Лукаса и Виктора, и дочь Неву. Семейству пришлось добираться на самолете с пересадками. Сначала они прибыли в московский аэропорт, где отведали традиционное блюдо из мяса и теста. "Мы любим наши пельмени", — уточнила Наталья Водянова. Поначалу наследница модели боязливо потрогала еду пальцами.





Затем сытую компанию ждал перелет в Нижний Новгород, где их ждала местная жительница. Во время визита родни бабушка Натальи Водяновой даже не вставала с постели. Ларисе Гавриловне вот-вот исполнится 92 года. О себе дает знать не только возраст, но и тяжелая болезнь — летом она подхватила перитонит и последующую за ним постоперационную пневмонию. Наталья Водянова хотела пригласить родственницу в Париж, но она оказалась слишком слаба для этого.

