"Огромная утрата": Водянова раздавлена смертью близкого человека

Накануне не стало любимой бабушки Натальи Водяновой.

Лариса Гавриловна ушла из жизни в возрасте 92 лет – на следующий день после своего дня рождения. В последнее время женщина была очень слаба, и родственники уже не строили радужных планов, но все же в душе надеялись на лучшее. Как только Наталья Водянова поняла, что бабушка может не дожить до своего праздника, она взяла семью и прилетела в родной Нижний Новогород.

Как рассказала модель в своем инстаграм-аккаунте, с приездом внуков бабушка немного ожила, даже стала шутить и задавать вопросы. День рождения Ларисы Гавриловны отметили в тесном семейной кругу. "Бабуничку" Водяновой нарядили и перенесли в гостиную. Имениннице удалось насладиться вниманием и заботой близких – праздник получился очень душевным.

Однако уже на следующий день бабушке модели стало хуже. Семья почувствовала, что конец уже близок, и вызвала священника. Не дожидаясь его прихода, модель стала читать Отходную молитву. С последними словами молитвы Лариса Гавриловна перестала дышать.

"Это огромная утрата для нас всех," – написала раздавленная смертью модель.

Сейчас семья Водяновой пытается осознать свое горе и смириться с этой огромной утратой. Немного утешает в данном случае лишь то, что бабушка покинула этот мир при самых благополучных обстоятельствах – последние сутки ее жизни были наполнены любовью и заботой родных.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Наталья Водянова с окровавленным лицом напугала народ.