"Это ее цель": Меган Маркл метит в президенты США

Нынешний президент США Джо Байден начал сдавать позиции. В последнее время политик не оправдывает надежд окружающих. Как пишет Пятый канал, в СМИ поговаривают о его досрочном выходе на пенсию. На конференции ООН американский лидер несколько раз погружался в сон, когда обсуждались глобальные проблемы экологии. Кресло президента намеревается занять сноха Елизаветы II — Меган Маркл.
О том, что особа из королевской семьи хочет возглавлять Америку, сообщил ее брат Томас. Мужчина полностью поддержал побуждение сестры и публично выразил восхищение ее способностями. "Я знаю, что она будет выполнять свое дело с предельным старанием... Я желаю ей удачи. Если это ее цель, то она обязательно ее достигнет", — выразился родственник Меган Маркл.
В прошлом брат герцогини скептически отнесся к ее браку с принцем Гарри. Томас говорил внуку Елизаветы II, что Меган Маркл разрушит его жизнь. Однако сейчас мужчина сокрушается от чувства вины и надеется ее загладить, чтобы наладить теплые родственные отношения.
Напомним, в Сети появился снимок выпивающей Меган Маркл с бокалом белого вина. Кадр опубликовал ее бывший коллега, актер Рик Хоффман. Ранее они вместе снимались в одной кинокартине. "Старые добрые времена!" — подписал фото артист.
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