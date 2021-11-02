"Слезы градом": Стало известно об уходе знаменитой певицы

Артем Умрихин и Анна Дзюба, известные под псевдонимами Artik и Asti, прошли долгий путь к славе, завоевав сердца людей своими треками. Украинский поп-коллектив создавал музыку на злобу дня, которая удовлетворяла запросам современного общества. Увы, сотрудничеству двух талантливых артистов пришел конец.
Певица Asti решила покинуть вокальный проект, поэтому теперь Artik вынужден искать девушке замену в группу. "С сегодняшнего дня наши пути расходятся и каждый идет своей дорогой", — объявил звездный мужчина в "Инстаграм".
Поклонники дуэта отказываются верить в происходящее. Они с горечью восприняли информацию об уходе певицы в свободное плавание. Фанаты Artik и Asti выразили огорчение в комментариях к новости. "Слезы градом", "Мое сердце разбито", "Очень жаль", "Никто ее не заменит!", — выразились пользователи Сети.
Неожиданное известие потрясло и многих медийных персон. Яна Рудковская, Дима Билан, Лариса Долина и рэпер ST прониклись переменами в дуэте Artik и Asti, выплеснув разочарование из-за cлучившегося.
Народ пытается донести до артистов, что Анна Дзюба слишком уникальна, поэтому без нее группа Artik и Asti обречена на провал. Многим хочется верить, что поп-дива сумеет добиться высот в сольной карьере.
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