Очередная жертва: Затеявшую ремонт певицу Аsti обманули мошенники

Участница группы Artik & Asti стала гостьей "Вечернего шоу Аллы Довлатовой" на "Русском радио". Анна Дзюба (певица Asti, — Прим.ред.) обсудила в эфире различные стороны своей жизни и призналась, что не раз становилась жертвой мошенников. Поп-дива, как и многие известные личности, зарабатывает в социальных сетях на рекламе. По словам звезды, этот путь так тернист, что она периодически взаимодействует с обманщиками.
Певица Asti объяснила: сначала заказчик обещает продать за рекламу вещь за полцены, а на деле оказывается, что он просто увеличивает реальную стоимость товара вдвое. "Я очень много раз сталкивалась с этим, поэтому мне эта история не очень понравилась", — выразилась артистка.
У поп-дивы большая аудитория подписчиков в "Инстаграм" — более двух миллионов. Сейчас вокалистка озабочена ремонтом своего дома, поэтому заработок в соцсетях значителен для нее — жилплощадь большая, и обустроить ее нужно с умом. Певица Asti отмечает, что за рекламу в профиле ей часто предлагают сделать два кресла. По ее мнению, такие расценки смехотворны, ведь согласившись на подобные предложения, ей придется заполонить пиаром товаров и услуг весь блог. Сейчас звезда надеется получить за счет рекламы огромный бассейн.
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