Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Четверг
29 июля
Лента новостей
14:45
"Сможет восстановиться": реаниматолог сделал важное заявление о тяжелобольной певице МакSим
14:34
Выпятившую грудь Каменских затравили: Все пошлое!
14:29
Очередная жертва: Затеявшую ремонт певицу Аsti обманули мошенники
14:19
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
14:19
Дочь рассказала об "изюминке" очень необычного памятника Легкоступовой
14:11
Юлия Меньшова ошарашила россиян связанным с отцом мистическим совпадением
14:06
Челябинские школьницы пожарили сосиски на Вечном огне
13:52
Песков заявил о предотвращении обострения конфликта Армении и Азербайджана благодаря усилиям России
13:51
Пролежавший неделю в квартире с множественными переломами известный актер доставлен в реанимацию
13:46
Боня плюнула в несчастную Бузову: Как на базаре
13:39
Седина в бороду, бес в ребро. Тест-драйв Skoda SuperB
13:32
Рудковская оставила новорожденного сына с собаками: Так нельзя!
13:27
Оскар Кучера раскрыл личные тайны
13:13
Климова ответила на заявление ущемленной дочери: Она считает, что чуть ли не сама вырастила братьев и сестру
13:03
"Дешевая дрянь": Рианна пришла на свидание в джинсовых трусах
13:00
Под Красноярском нашли труп истерзанного медведем россиянина
12:57
"Миллиона три минимум": безутешная Кравец заказала памятник по цене квартиры для своей крошки
12:34
"Стресс на всю жизнь": муж отрезал орган родившей звезде "Дома-2"
12:24
В загадочной смерти танцора Александра Годунова нашли много нестыковок
12:22
В Росстате сообщили о снижении пенсий россиян
12:14
"Чистки в спецслжбах": политолог Березовец рассказал о подлости Зеленского
12:13
Задолжала миллионы евро: певице Шакире грозит суд
12:04
Стало известно о состоянии экстренно госпитализированного Владимира Стеклова из "Кадетства"
11:52
В России за сутки коронавирус выявили у 23 270 пациентов
11:51
Российскую медсестру посадили за решетку за издевательства над ребенком-инвалидом
11:41
"Могла бы и лучше": Лепс разнес дебют собственной дочери на сцене
11:41
"Меня выкинули": Маргулис озвучил настоящие причины разрыва с Макаревичем
11:40
Всплыли новые детали разрыва Тимати с возлюбленной: встречается с близким родственником
11:32
"Я не прав": звезда "Маленькой Веры" сообщила об итогах затянувшегося конфликта с экс-женой
11:07
В одном из регионов России прошел снегопад
11:03
"Театральное животное": Кончаловский дал Домогарову обидное прозвище
11:03
У россиян стало меньше свободных денег – подробности
10:59
Врач рассказала о способах избавиться от отеков
10:48
Беременная Горбань из "Кухни" показала выросшую до седьмого размера грудь
10:39
"Ничего особенного": зазнавшейся Клаве Коке влепили смачную пощечину после публичного выхода
10:16
"Наш роман будет длиться вечно": звезда "Евровидения" впервые рассказала об отношениях с Киркоровым
10:13
Заклятые подруги: раскрыта причина взаимной ненависти Канделаки и Собчак
09:47
Недавно родившую Галич без лифчика засняли в компании голого мужчины
09:27
Росстат: реальные доходы россиян подскочили
09:11
Произошла утечка: названо настоящее имя матери ребенка Лукашенко
09:08
Лидер НАУ Латушко: Лукашенко развязал против белорусов войну
08:48
Сенсационные детали состояния тяжелобольной Максим: Нестабильное и сложное
08:41
Роспотребнадзор объявил о риске страшных осложнений коронавируса у детей
06:08
К чему снится мальчик
04:05
Что будет с курсом рубля в августе
02:07
Гороскоп на август 2021 года
00:04
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 29 июля
21:43
Шепелев вывалил очередную порцию кадров с сыном после скандала
21:12
Волочкову умоляют перестать сниматься голой
21:06
"Приревновала": Жена-пенсионерка избила засмотревшегося на красавицу Долину Солнцева
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сексуальная Цымбалюк-Романовская озвучила данный ей Джигарханяном наказ
"Мерзкий до опупения": отец Фриске рассказал о гонораре Шепелева за первые фото Платона
Стало известно об уходе Раймонда Паулса
Любовник или любовница: названо имя интимного друга Милохина
Это было ошибкой: покинувшая Белоруссию Тихановская раскаялась в содеянном
Юнец публично предложил переспать 72-летней Пугачевой: Обращайтесь!
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Очередная жертва: Затеявшую ремонт певицу Аsti обманули мошенники

Очередная жертва: Затеявшую ремонт певицу Аsti обманули мошенники

Поп-дива поплатилась за доверие к людям. Певица Asti нередко натыкается на аферистов.
прочитано 146 раз

Участница группы Artik & Asti стала гостьей "Вечернего шоу Аллы Довлатовой" на "Русском радио". Анна Дзюба (певица Asti, — Прим.ред.) обсудила в эфире различные стороны своей жизни и призналась, что не раз становилась жертвой мошенников. Поп-дива, как и многие известные личности, зарабатывает в социальных сетях на рекламе. По словам звезды, этот путь так тернист, что она периодически взаимодействует с обманщиками.

ПО ТЕМЕ

"Что-то с грудью не то": известная певица напугала преображением после замужества

Певица Asti объяснила: сначала заказчик обещает продать за рекламу вещь за полцены, а на деле оказывается, что он просто увеличивает реальную стоимость товара вдвое. "Я очень много раз сталкивалась с этим, поэтому мне эта история не очень понравилась", — выразилась артистка.

У поп-дивы большая аудитория подписчиков в "Инстаграм" — более двух миллионов. Сейчас вокалистка озабочена ремонтом своего дома, поэтому заработок в соцсетях значителен для нее — жилплощадь большая, и обустроить ее нужно с умом. Певица Asti отмечает, что за рекламу в профиле ей часто предлагают сделать два кресла. По ее мнению, такие расценки смехотворны, ведь согласившись на подобные предложения, ей придется заполонить пиаром товаров и услуг весь блог. Сейчас звезда надеется получить за счет рекламы огромный бассейн.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 29 июля 2021, 14:29 Источник: Русское радио/"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как изменились дети из рекламы

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Очередная жертва: Затеявшую ремонт певицу Аsti обманули мошенники

Звезда попалась на удочку аферистов
Шоу-бизнес

"Меня выкинули": Маргулис озвучил настоящие причины разрыва с Макаревичем

Какая кошка пробежала между ними
Шоу-бизнес

"Миллиона три минимум": безутешная Кравец заказала памятник по цене квартиры для своей крошки

Скорбь очень велика
Видео

Рудковская оставила новорожденного сына с собаками: Так нельзя!

Пользователи ахнули

Гороскоп

Гороскоп на август 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года
Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+